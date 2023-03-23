Как заявил представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Павел, пока у них нет возможности "это все вывезти", об этом он заявил в своем новом видеообращении.

«Нам дали две недели – до 29 марта – чтобы мы выселились из обители. Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что через 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь обители и паломников. У нас просто нет места, куда это все (кухни, прачечная) вывезти, а мы не намерены что-либо оставлять», – заявил митрополит Павел.

Кроме того, представитель УПЦ Московского патриархата напомнил верующим о якобы их обязанности.

"Многие обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваша обязанность – защищать свою святыню вместе с нами. Мы все против политической партии, созданной государством для чьих-то соглашений – ПЦУ (Православная церковь Украины). Мы не перейдем - я думаю, что большинство. Поэтому не стоит так трудиться врагу, возмущая умы и сердца человека", - резюмировал представитель УПЦ МП.

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