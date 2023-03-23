Некоторые парафияны храма и московские попы возмущены, что вместо облачения, теперь в храме находится украинский флаг.

Религиозная община села Крещатик Черновицкой области недавно завершила переход в Православную церковь Украины. Теперь в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Крещатик проводят службы священнокслужители ПЦУ.

Московские попы были напуганы флагом Украины, который украинские священники принесли в храм. Это можно понять по статье, которая вышла на пропагандиском церковном ресурсе.

Некоторые парафияны храма и московские попы возмущены, что вместо облачения, которое является очень важной составляющей православного благолепия, на престоле лежит украинский флаг. Их пугает то, что там раньше лежало бесцветное облачение и они считают, что украинские священники не имели права менять его.

Что касается священнослужителей ПЦУ, то они не обращают внимания на истерику священников УПЦ МП. Там недовольны, что ПЦУ ссылаются на якобы "какую-ту мифологическую историю" о флаге. Священники ПЦУ ж лишь заявили, что на престоле должен лежать флаг Украины и это правильно.

Стоит напомнить, что храм великомученика Димитрия Солунского в селе Крещатик Черновицкой области раньше был подчинен УПЦ МП. Это шестая религиозная община, изменившая подчинение после начала полномасштабной войны. Собрание о переходе в ПЦУ состоялось 18 декабря. На собрании было 152 человека, из них 151 проголосовали за переход, еще один человек воздержался

Ранее сообщалось, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

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