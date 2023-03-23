В интервью "Украинской правде" Рымарук рассказал о феномене погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).

"Это человек-победа, который не мог остановиться, он 24/7 бежал, планировал и делал эту победу. Он задавал темп. Он показывал пример невероятному количеству подразделений. Невероятное количество других сегодняшних небольших коллективов, групп, подразделений, взводов, рот - сейчас косплеят. И это круто. Вирусный правильный необходимых для всех Вооруженных сил косплей для качественного уничтожения ру*ни. Это был Да Винчи - настоящий герой", - заявил Андрей Рымарук.

Также Рымарук ответил на вопрос, касающийся его отношения к фразе "Герои не умирают".

"Сколько они живут в нас, сколько мы их и помним", – говорит Рымарук.

Напомним, попрощаться с легендарным Героем пришли тысячи украинцев, а также президент Украины Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Резников.

Также сообщалось, что на могиле "Да Винчи" была замечена известная украинская актриса.

Кроме того, сообщалось, что невеста Дмитрия тяжело переживает его гибель.