Защищая свою землю, своих родных родителей, жену и маленькую дочь и всех украинцев от захватчика, отдал самое ценное — свою жизнь.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 17 марта 2023 года отдал свою жизнь за Украину боец ​​Олег Конопада, 1988 года рождения. 22 марта героя-защитника похоронили на малой родине в Калуше Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в городском совете Калуша на странице Фейсбук и поделились душераздирающими фото с церемонии прощания.

Как сообщают в городском совете Калуша, Олег Конопада не колеблясь, вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения. И, защищая свою землю, своих родных родителей, жену и маленькую дочь и всех украинцев от захватчика, отдал самое ценное — свою жизнь.

Военнослужащий был призван на военную службу 4 марта 2022 года. Более года солдат, гранатометчик штурмового отделения штурмовой роты, боролся с российскими захватчиками. Олег Конопада также был выпускником Бурштынской средней школы I-III ступеней №1 и окончил Бурштинский энергетический колледж. Потому городской совет Бурштину тоже почтил память героя:

"Единственный сын у родителей, невероятный папа для маленькой Насти, любящий муж для жены Натали строил планы на будущее… Но не суждено… Добрый, честный, порядочный, приветливый, дружелюбный, вежливый, жизнерадостный - таким навсегда запомнят Олега все, кто знал его лично".

Чтобы попрощаться с героем пришли его побратимы и местные жители Калуша. Люди с цветами стояли на коленях по бокам дороги, по которой тело Олега везли на кладбище. Многие не могли сдержать слез.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.