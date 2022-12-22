Популярная супермодель Эмили Ратаковски показала, как веселится с подругами без модельного лоска и озадачила развязным поведением.

Всемирно известная модель Эмили Ратаковски недавно со скандалом развелась с супругом после многих лет отношений. Из-за измен избранника Эмили осталась одна с ребенком, но решила не оставаться одна и продолжает активно сниматься, хвастаться фигурой на новых фото для Инстаграм.

Также Эмили делится кадрами с вечеринок, показывая также, что модели не всегда следят за питанием и сдерживают себя:

«36 самой невероятной исполнительнице на сегодняшний день: Mi reina @rosalia.vt ! Розалия!» - написала Ратаковски о вечеринке.

В сети принялись обсуждать увиденные развлечения с Эмили и ее близкими:

«Последний слайд для меня!; Сказать, что самая невероятная исполнительница на свете, когда Бейонсе на земле, это... много; Позаботьтесь о своем ребенке. Ты теперь мама 😂;

Это было все о чемпионате мира Go Аргентина!!!; Бейонсе жива. Так что не думайте, что это совсем правда; Эмили в Париже 🔥; У тебя нет ребенка, о котором нужно заботиться?

Что со всеми этими белыми девушками, которые вдруг пытаются стать латиноамериканками😂 Я люблю тебя, эмрата, но перестань; Вечно голая или бухая».

Ратаковски каждый день показывает, как проходят ее светские будни и чем она занимается теперь. Она старается больше времени уделять также своему сыну и стала интересоваться другими проектами, помимо модных показов.

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