Одна из сестер Кардашьян, молодая бизнес леди и мама двух детей Кайли Дженнер везде следует за трендами, как у сестер. Ради этого девушка увеличила губы до неузнаваемости, сделала пластику бедер, чтобы быть похожей на Ким и продолжает привлекать внимание в Инстаграм.

Девушка делает акцент на фигуре всякий раз, когда позирует на фото, поэтому любит одеваться в силуэтные костюмы, маленькие платья или необычные наряды с вырезами на бедрах или груди.

В этот раз в черном платье Кайли повеселилась на вечеринке, но вызвала неоднозначную реакцию в сети:

«Наша рождественская открытка» - пишет Дженнер.

«Что я хочу под свою елку; культовый дуэт; Это дарит праздничное настроение; Почему Кайли в последнее время вызывает у меня лесбийские флюиды 😂;

И они были соседями по комнате; Да, у них определенно более серьезные отношения, чем просто друзья!! Просто говорю …; Девушка уже начинает с ней встречаться;

Еще один ребенок?; она беременна?; Она так одержима своими друзьями и почти не пишет о своих сестрах».

Ранее Кайли надела платье, соединенное с имитацией балаклавы в едином стиле с самим нарядом. Она оставила открытыми только глаза, подобрав также обувь к новому образу. Причем такой эксперимент не мог остаться незамеченным.

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