Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, в котором показала свой новый образ.

Как видно, в ролике Юлия эффектно выходит из лифта перед выключением света. Перед камерой она пояивлась в роскошном образе – на ней длинное черное платье на тонких бретельках и с блестящим декором в зоне декольте. Этот наряд вместе с босоножками на шпильках только подчеркивает стройную фигуру и уверенную походку девушки. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а ее лицо наполовину скрыто за изящной сверкающей маской.

В подписи к публикации Бельченко шутливо написала: "ДТЭК: отключение света в 20:00. Я в 19:59". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:

"Не понял, а лифт работает без света, как?".

"Снова приятно удивила".

"Вау, ну ты богиня, Юля".

"Ну, ты быстрая пантера".

"Красотка".

"Огонь".

"С этой постоянной темнотой у нас точно скоро появятся "привидения, летящие на крыльях ночи".

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