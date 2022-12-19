Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила фотосессию, в котором появилась в необычном образе.

Как оказалось, Юлия решила устроить фотосессию с подносом суши, и примеряв для этого необычный аристократический образ. На снимках она позирует в тонком черном платье на бретельках. На ней много украшений – браслеты, ожерелье, массивные серьги, а на руках ажурные красные перчатки. Волосы Юли собраны в высокую объемную прическу, украшенную цветами, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Бельченко рассказала о самых вкусных суши, а поклонники тут же принялись комментировать ее новые фото:

"Очень стильно".

"Юля красивая, роллы не очень".

"А образ огонь".

"Круто. Умница, красавица".

"Красиво". Царственный образ для рекламы роллов. И, вижу, Марсик тоже в царственном образе".

"Фото огонь. Юленька, выглядишь великолепно! Так держать!".

"Пожалуй, никто не подходит так креативно к своему блогу и рекламе в нем, как ты Юля. И нам, подписчикам, приятно. Молодец!".

"Тебе очень идет этот образ, просто огонь".

"Очень красиво и креативно. Очень интересные фото".

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