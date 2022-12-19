В этот раз на своей странице в Instagram артистка дала развернутый ответ на вопрос своей дочери Насти, умеют ли ученики и студенты Киевского государственного хореографического колледжа, ректором которого является Екатерина Кухар, самостоятельно делать сценический макияж.

"Сценический грим меня учила делать легенда театра - Зинаида, которая выпускала на сцену Татьяну Таякину, Элеонору Стебляк и других известных артисток балета. Это старая школа, но ее советами мы пользуемся до сих пор. Та "красная точка" во внутреннем углу глаза - сопровождает каждый макияж. Зинаида научила нас красить глаза так, чтобы они были видны с последнего яруса", — пишет звезда.

Балерина подчеркнула, что основа макияжа – это качественное очищение кожи, затем тонизация и увлажнение.

"После нанесения крема подождите 15 минут, а остатки промокните сухой салфеткой. Далее наносим плотный тон. Для больших сцен можно использовать праймеры и базу под макияж, но только на сцену! Они содержат силиконы, забивающие кожу. Смываем макияж сначала средством (лучше всего двухфазным), а затем гелем для умывания под ваш тип кожи", - добавила Екатерина Кухар.

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.