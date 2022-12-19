Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала симок, который остался по сути за кадром красивой беременной фотосессии звезды с семьей.

Как видно, на новой фотографии Светлана появилась в черном наряде и выделенным беременным животом. Певица скорчилась, как от боли, и схватилась за свой живот, похоже, ей в этот момент действительно нехорошо. А на втором плане видно мужа певицы и двух старших детей, которые тоже принимали участие в фотосъемке.

В подписи к публикации Тарабарова честно рассказала, что третья беременность у нее более сложная, чем первые две. "За каждой красивой фоткой есть целая гора эмоций, которых вы не видите. К сожалению, беременность – это не только "фотосессии, прогулки в цветах и круглосуточный шопинг в детских магазинах". Почти всегда за кадром остается героический труд мам, отражающихся от токсикоза и множества других "приятных" сюрпризов, сопровождающих этот период. Мне, на самом деле, третья беременность дается труднее предыдущих… Как только поборола токсикоз, как начались новые приключения… и не совсем положительные, если интересно – поделюсь. Мамы, а что труднее всего вам давалось?", - написала артистка.

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