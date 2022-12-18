Известная участница реалити-шоу Ким Кардашьян, которая всеми способами пиарится в сети вместе со своими сестрами, даже после развода с Канье Уэстом продолжет удивлять. Она часто меняет не только образы, но и кардинально экспериментирует с цветом и длинной волос.
В этот раз Кардашьян обратила внимание на заметно похудевшую фигуру в бирюзовой укороченной майке и кожаных штанах. Но сделала акцент звезда на волосах и последствиях агрессивной покраски:
«Мысли о дорогом? Должна ли я снова красить волосы в платину или стать темного цвета?» - написала Ким.
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В сети мнения разделились:
«Темный пожалуйста 😍; Ты можешь всё 🫶🏻; У вас всегда есть парики, мы даже не знаем 😂; Любой цвет, но обрежьте эти концы! Их волокнистый вид; Ваши волосы в основном парики и накладные;
«Что это за одежда «стиль»; У нас есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, Ким, лол; Какая разница!?; нам уже все равно; Какая разница».
Не так давно Ким решила показать подборку кадров со старшей дочерью, а заодно и засветила лицо якобы без макияжа, но с явными фильтрами. В сети сразу подметили, что такие кадры сделаны специально для того, чтобы видеть, как Кардашьян умеет омолаживаться.
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