Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Виктория, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с всем интересным. А в этот раз жена Ткача поделилась видео, где позировала в автомобиле. Звезда подпевала под песню, показывая, как реагирует на воздушную тревогу.

"После отбоя «тревоги», каждая нервная клетка напоминает, что она еще жива, но немного на грани)", - написала Виктория.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы супер позитивная", "О нервных клетках это точно. Они не выдерживают. Вот и сейчас пишу, а тревога врубилась", "Ееееееееее".

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