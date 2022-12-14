Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры с украинскими артистами и рассказала о неожиданных музыкальных открытиях.

Так, сначала Алена показала свое фото, на которым можно увидеть результаты ее похудения, которым она активно занялась в последнее время. Также она выложила фрагменты композиций молодых украинских исполнителей, которые открыла для себя во время войны.

В подписи к публикации Alyona Alyona написала: "Музыка всегда была важна для нашей страны. И мы платим дорогую цену за этот музыкальный бум по всему миру. В том числе и в самой Украине. Но я горжусь жить в это время, видеть перемены и наблюдать расцвет. Я открыла для себя большое количество новых имен и несколькими из них хочу с вами поделиться. Листайте карусель. Поделитесь комментариями своими музыкальными открытиями и любимыми треками".

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