Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук рассказала о слишком насыщенных буднях в последнее время.

Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук прославилась благодаря участию во многих украинских фильмах и сериалах, а ее эпатажные образы до сих пор привлекают внимание. Артистка активно ведет блог в Инстаграм, поэтому старается делиться не только постановочными фото.

В этот раз Саливанчук честно призналась: большое количество дел, частая занятость и уход за домом и детьми правда выматывают.

«С завтрашнего дня у меня начинается учеба с 9 до 16 десять дней подряд. Поэтому вы понимаете, что моя мама будет с Никитосом. И как заниматься, когда постоянно нет света и связи?

У меня уже нервная система не выдерживает! Думаю ехать в Карпаты» - призналась Анна.

Не раз Саливанчук показывала, как все ее планы рушились из-за карантина, болезни и приходилось останавливать занятия. Поэтому Анна решила больше времени уделять себе, когда удается не нарушать свой ритм дня:

«Кто любит вкусно поесть, тот на спорт постоянно ходит. Когда говорить, что сейчас немножко приторможу, то как раз это происходит с твоей жизнью. Не останавливайся!».

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