Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич старается в Инстаграм делиться не только постановочными кадрами, но и простыми фото без фотошопа. Также артистка общается в Инстаграм со своей аудиторией и нередко поднимает личные темы.

Злата рассказала о небольшой беде, которая приключилась с ней дома и в шутку заявила, что ждет мужчину мечты. После этого Огневич завалили вопросами:

«Ваши варианты были: стриптизер, массажист, жигало, мужчины с проекта «Холостячка»…

Сантехники! Они пришли меня спасать. Но я не покажу, что там, ибо стыдно!» - отшутилась Злата о своем вечере.

Также Злата обратила внимание на тему ухода за волосами. С тех пор, как она попробовала выкраситься в блонд, ей долгое время пришлось восстанавливать волосы, менять оттенки и она даже поклялась не возвращаться к данным экспериментам.

«Пока жду на мужчину мечты, поделюсь информацией о волосах, которую только недавно узнала. Девочки! Те, у кого был опыт с никотиновой кислотой, написали, что это жесть. Но я и мезо не хочу делать, просто искала какой-то действенный ингредиент» - говорит Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.