Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич старается в Инстаграм делиться не только постановочными кадрами, но и простыми фото без фотошопа. Также артистка общается в Инстаграм со своей аудиторией и нередко поднимает личные темы.
Злата рассказала о небольшой беде, которая приключилась с ней дома и в шутку заявила, что ждет мужчину мечты. После этого Огневич завалили вопросами:
«Ваши варианты были: стриптизер, массажист, жигало, мужчины с проекта «Холостячка»…
Сантехники! Они пришли меня спасать. Но я не покажу, что там, ибо стыдно!» - отшутилась Злата о своем вечере.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Звезда "Голос країни" Аксельрод после откровений о браке с Мозговой удивил новым заявлением: "С той минуты..."
Кондратюк не стал скрывать, почему его сыновья не пошли на фронт защищать Родину: "Они оба..."
Переломный момент: что сейчас происходит на Херсонщине и какой приказ получили оккупанты
Жена продюсера "Квартал 95" назвала украинскую актрису, которая ее разочаровала: "Выставляла фото с красной дорожки в рф"
Также Злата обратила внимание на тему ухода за волосами. С тех пор, как она попробовала выкраситься в блонд, ей долгое время пришлось восстанавливать волосы, менять оттенки и она даже поклялась не возвращаться к данным экспериментам.
«Пока жду на мужчину мечты, поделюсь информацией о волосах, которую только недавно узнала. Девочки! Те, у кого был опыт с никотиновой кислотой, написали, что это жесть. Но я и мезо не хочу делать, просто искала какой-то действенный ингредиент» - говорит Злата.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.