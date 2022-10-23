Оля Полякова высказалась в Инстаграм после того, как ее наконец-то разблокировали.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова не так давно рассказала публично о травле россиян и потере личной страницы в Инстаграм лишь из-за того, что она освещала зверства оккупантов и доносила правду до народа. В связи с этим Ольга публично обратилась в Facebook к Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

А уже вчера вечером артистка вышла на связь и поблагодарила всех людей, которые смогли ей помочь.

«Прекрасная новость, неожиданная, если честно! Когда в последний раз удаляли мою страницу, я месяц ожидала ее возвращения, а сейчас только двое суток. Теперь мы снова вместе, вместе к победе.

Если те, кто жаловались, думают, что я прекращу свою информационную войну, то зюськи вам», — довольно подметила Полякова.

Ранее артистка поделилась, что за последние несколько дней ее страница в Instagram была неоднократно атакована. Сейчас же ее аккаунт вообще удалили.

"Удаляются публикации с важной информацией о благотворительном собрании, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам… Таким образом мы теряем связь с огромной аудиторией не только в Украине, но и за рубежом. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды!" – обратилась Оля Полякова.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".