Как сообщает Politeka.net, украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова не так давно рассказала публично о травле россиян и потере личной страницы в Инстаграм лишь из-за того, что она освещала зверства оккупантов и доносила правду до народа. В связи с этим Ольга публично обратилась в Facebook к Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.
А уже вчера вечером артистка вышла на связь и поблагодарила всех людей, которые смогли ей помочь.
«Прекрасная новость, неожиданная, если честно! Когда в последний раз удаляли мою страницу, я месяц ожидала ее возвращения, а сейчас только двое суток. Теперь мы снова вместе, вместе к победе.
Если те, кто жаловались, думают, что я прекращу свою информационную войну, то зюськи вам», — довольно подметила Полякова.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
В Германии признали свою вину в нападении рф на Украину: "Наш вклад в развязывание войны..."
"Внучка уже мертва": россияне застрелили 10-летнюю девочку, дедушка рассказал о трагедии
Эксперт рассказал, кто заплатит из своего кармана за удары по критической инфраструктуре: "Разрабатывается механизм"
53-летняя Лопес в купальнике из одних камней похвасталась, почему ей завидуют: "Будто снова лучшие двадцать"
Ранее артистка поделилась, что за последние несколько дней ее страница в Instagram была неоднократно атакована. Сейчас же ее аккаунт вообще удалили.
"Удаляются публикации с важной информацией о благотворительном собрании, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам… Таким образом мы теряем связь с огромной аудиторией не только в Украине, но и за рубежом. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды!" – обратилась Оля Полякова.
Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".