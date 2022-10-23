Популярная певица и актриса Анна Тринчер вспомнила о самом важном своем дне в прошлом году.

Украинская певица Анна Тринчер, которая меньше месяца назад вышла замуж, решила вспомнить, как ей делали предложение год назад. Тогда очень много событий пошли не по плану, однако это не помешало паре отличиться перед камерами.

Хоть и предложение Саша сделал 22 октября, но о помолвке пара официально объявила через день. Тогда, как известно сюрприз испортили родные. Так, бабушка сообщила маме, которая была тогда в Испании, о помолвке. Информация шокировала и смутила их. Спустя долгие месяцы они смогли помириться.

«Ровно год назад я сказала свое самое правильное «Да»» - высказалась Анна под роликом.

В сети отреагировали:

«Это самое красивое предложение, которое я видела 😍все настолько продумано. Аня твоим эмоциям нет предела 🤩; Помню как сейчас 😍; Так ждала вашей свадьбы 🥺; Уже год... как быстро летит время🙌; Год? Это же было несколько месяцев назад 😳; Приветствую 😍; Как это было мило😍; Мои хорошие иии; Год прошел?😳».

Также Тринчер неизменно делает акцент на увеличенной груди и не скрывает ее на примерках новой одежды. Недавно девушка покрасовалась в белье и рассказала о новом подобранном образе, объяснив, почему редко завязывает локоны.

«Кстати, не могу принять себя с хвостом, мне кажется, что он мне не идет» - высказывается Анна под новыми кадрами.

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Анна Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.