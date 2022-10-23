Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер после второй беременности сбросила двадцать килограмм, а также стала активнее общаться с фанатами. Изредка Кайли позволяет себе показать подборку не глянцевых кадров и удивляет общением с близкими.
В этот раз Дженнер решила представить последние фото из своего архива. На них она позирует в образах принцессы для вечеринок, в образе принцессы Фионы, в купальнике в личном бассейне и даже показывает себя без макияжа, но с детским фильтром рядом с красавицей дочерью.
«красотка 🤍🥰 очень тебя люблю!!!!; жить полной жизнью; люблю это; в яблочко; Тортик, который тиктокер приготовил для тебя 🥹; нам нужно больше таких постов!!!; Люблю реалистичность в этом посте 💜; Убить королеву; Люблю эту эпоху уу; должно быть приятно» - пишут в сети.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Внучка уже мертва": россияне застрелили 10-летнюю девочку, дедушка рассказал о трагедии
Осадчая прошлась по запроданкам Лорак и Тодоренко, которые попали под санкции: "Начало хорошее..."
"Ты будешь виноват": жена продюсера "Квартал 95" удивила заявлением, почему ее муж не на фронте
Ведущий Анатолич назвал украинок, которых следует наказать вслед за Лорак и Повалий: "На очереди..."
Мы писали, тренировки помогли Дженнер сбросить ей 20 килограмм довольно быстро – в течение двух месяцев после родов активно занималась своей фигурой.
«За время беременности я набрала где-то 30 кг, но уже смогла сбросить 20. Все просто — здоровый образ жизни и терпение. Для себя я выбрала бег и пилатес», — говорила Кайли.
В этот раз на фото в белом костюме она с гордостью показала плоский живот после второго похудения.
Напомним, "Мы живем в темноте, но…": Джамала обнадежила украинцев на фоне последних новостей.
Как сообщала Politeka, "Невыносимая боль": Могилевская после трагедии в Запорожье обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Ефросинина мощно обратилась к украинцам, впечатлив видео: "Лучшая...".