Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер после второй беременности сбросила двадцать килограмм, а также стала активнее общаться с фанатами. Изредка Кайли позволяет себе показать подборку не глянцевых кадров и удивляет общением с близкими.

В этот раз Дженнер решила представить последние фото из своего архива. На них она позирует в образах принцессы для вечеринок, в образе принцессы Фионы, в купальнике в личном бассейне и даже показывает себя без макияжа, но с детским фильтром рядом с красавицей дочерью.

«красотка 🤍🥰 очень тебя люблю!!!!; жить полной жизнью; люблю это; в яблочко; Тортик, который тиктокер приготовил для тебя 🥹; нам нужно больше таких постов!!!; Люблю реалистичность в этом посте 💜; Убить королеву; Люблю эту эпоху уу; должно быть приятно» - пишут в сети.

Мы писали, тренировки помогли Дженнер сбросить ей 20 килограмм довольно быстро – в течение двух месяцев после родов активно занималась своей фигурой.

«За время беременности я набрала где-то 30 кг, но уже смогла сбросить 20. Все просто — здоровый образ жизни и терпение. Для себя я выбрала бег и пилатес», — говорила Кайли.

В этот раз на фото в белом костюме она с гордостью показала плоский живот после второго похудения.

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