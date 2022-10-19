Украинская певица Злата Огневич решила рассказать об интересном рецепте, который ей очень нравится.

Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Злата Огневич активно ведет социальные сети и делится информацией о своей жизни. Также артистка любит рассказывать о бытовых мелочах.

Не секрет, что Злата уже много лет не ест мясо и старается не только контролировать свой режим питания, но еще и следит за тем, чтобы не увеличивать калории. Она правильно питается и подбирает определенное меню во время тренировок.

«Я конечно не Женя Клопотенко, но, когда хочу, борщик могу сварить. Веганский суп: гливы, розмарин, чеснок, лук, морковь. Забыла! Тут есть томаты, уже восемь лет не употребляю мясо и даже не тянет, даже наоборот. Плохо даже от запаха сырого мяса, при этом самочувствие – кайф!» - говорит Злата.

«Как так получить, что такой нелегкий путь, труд и талант артиста полностью обесценился организаторами благотворительных мероприятий. Имею в виду вечеринки/концерты, где продают билеты, где есть возможность выделить минимальный гонорар.

Речь идет именно про вечеринки/благотворительные вечера от посольств, и так далее. Да, есть концерты для военных, особенно на волонтерских засадах. И так будет всегда, могу сказать со своей стороны» - говорит Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.