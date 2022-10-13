Святослав Вакарчук, который после полномасштабного военного вторжения рф в Украину поддерживает украинских бойцов, устраивая мини-концерты в горячих точках и на передовой, появился на месте ракетного обстрела 10 октября.

Вакарчук поднялся на «стеклянный» мост в центре Киева, который, напомним, получил повреждения. Из-за удара вражеской ракеты, мост накрыло взрывной волной, но он устоял. Ракета попала в холм, образовав огромную воронку.

«И знаете почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали". Мост стоит!», - сказал Вакарчук.

Исполнитель устроил небольшое импровизированное выступление, в частности, исполнил песню, посвещенную Мариуполю – «Город Марии».

В комментариях украинцы называют Вакарчука певоцм от Бога, благодарят за поддержку, творчество и надежду.

«Слезы льются от горя и гордости», «Огромная благодарность за это, что в такие трудные времена от своего сердца ты доносишь до людей украинскую культуру», «Очень вдохновляющая песня», «Славочка, ты делаешь что-то невероятное. Воин-певец, пример для всех нас. Пусть Бог бережет тебя и твою семью», «Украинцы, как этот мост: на первый взгляд хрупкие, а по сути – крепкие и стальные», - комментируют в Сети выступление певца на «стеклянном» мосту.

Напомним, Святослав Вакарчук отказался от съемок в новых эпизодах вокального проекта «Голос країни».

Также сообщалось, что Вакарчук во второй раз стал отцом - как назвали ребенка.

Ранее Святослав Вакарчук призывал спасти Мариуполь.