Вакарчук поднялся на «стеклянный» мост в центре Киева, который, напомним, получил повреждения. Из-за удара вражеской ракеты, мост накрыло взрывной волной, но он устоял. Ракета попала в холм, образовав огромную воронку.
«И знаете почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали". Мост стоит!», - сказал Вакарчук.
Исполнитель устроил небольшое импровизированное выступление, в частности, исполнил песню, посвещенную Мариуполю – «Город Марии».
В комментариях украинцы называют Вакарчука певоцм от Бога, благодарят за поддержку, творчество и надежду.
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«Слезы льются от горя и гордости», «Огромная благодарность за это, что в такие трудные времена от своего сердца ты доносишь до людей украинскую культуру», «Очень вдохновляющая песня», «Славочка, ты делаешь что-то невероятное. Воин-певец, пример для всех нас. Пусть Бог бережет тебя и твою семью», «Украинцы, как этот мост: на первый взгляд хрупкие, а по сути – крепкие и стальные», - комментируют в Сети выступление певца на «стеклянном» мосту.
Напомним, Святослав Вакарчук отказался от съемок в новых эпизодах вокального проекта «Голос країни».
Также сообщалось, что Вакарчук во второй раз стал отцом - как назвали ребенка.