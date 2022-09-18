Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. После начала войны звезда ушла от Владимира Дантеса к другу семьи - Мише Кацурину, который также развелся с женой Дашей. Через некоторое время стало известно, что Дантес долго не был одинок и теперь вместе с бывшей женой своего друга и нового парня Нади. Звезда даже жестко пошутил об этом во время стендапа, из-за чего нарвался на критику украинцев. А в этот раз Владимир поделился фото, где целует Дашу во время прогулки.
"Привез на свой благотворительный концерт. У мамы отпуск 3 дня", - написала Даша на сторис, которое Дантес репостнул себе на страничку.
Сообщалось, что Дантес рассказал о новом шоу.
"Сняли первые серии нового шоу.
Команда почти вся с «Мам, я делаю бизнес» но есть новички, так что точно будет весело и интересно.
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Каждый выпуск новый соведущий.
Каждый выпуск новое хорошее дело – помощь ВСУ.
Каждый раз по дороге новые открытия: волонтеры, стартаперы и просто кайфовые люди, продолжающие наполнять жизнью Украину", - написал Дантес.
Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес похвастался своей новой подружкой-красоткой
Также Politeka писала, что Дорофеева показала себя 12-летней девочкой с забавной прической, Кацурин не смог смолчать
А еще Politeka сообщала, что Дантес посвятил строки украинцам, которым пришлось оставить свои дома