Украинская певица Настя Каменских решила высказаться о том, как последние месяцы изменили жизнь каждого украинца и что у нее самой теперь изменилось. В Инстаграм певица сопроводила пост новеньким кадром и личными замечаниями.
«Изменились наши мысли, желания и вся жизнь. Но у каждого осталась любовь к нашей стране, о которой сейчас еще больше хочется рассказать всему миру. Чтобы нас поняли лучше всего делать это на английском языке» - написала Каменских.
Она подметила, что изучение языков – это невероятно важно. А сегодня еще более актуально — чтобы рассказать об Украине, развивать расширять бизнес, учиться, если оказался за границей, — это еще более актуально.
«Красавица💖🦈; Я тоже так считала, что изменил каждого украинца… но, на самом деле, изменились только сознательные, а остальные – как были так и остались… 😐; Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек (С); Нам всем сейчас нелегко, но в это время вы находите нужные слова и этим ободряете нас» - пишут в сети.
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Напомним, Каменских после масштабного вторжения рф начала давать благотворительные концерты, сбежав заграницу и не возвращаясь домой полгода. В интервью для "ЖВЛ" звезда призналась, на какие деньги сейчас живет она и ее муж рэпер Потап, котоые потеряли свои заработки за музыку. Примечательно, что сам Потап в Украину так и не вернулся.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.