Участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак устроил яркую свадебную церемонию для своей возлюбленной Алины.

Как пишет Politeka.net, известный комик Андрей Рыбак запомнился многим еще во время участия в одном из сезонов "Холостячки". Отношения тогда с главной героиней не сложились, он вернулся к бывшей девушке и несколько дней назад похвастался счастливыми кадрами из свадебной церемонии.

В этот раз сама супруга Рыбака Алина похвастлась несколькими счастливыми моментами их свадьбы.

«Фотографии по свадьбе не заканчиваются! Ибо они невероятны 🤩 @sophie_petrash – подловила важнейшие моменты 🥹❤️🙏🏻» - поделилась Алина под счастливыми фото с Андреем.

В сети также отреагировали: «Вы такие классные, искренние! 🔥; Вы такие❤️невероятные😍люблю вас❤️; Очень хорошие😍; Невероятные – вы, будьте счастливы 😍; Каждый кадр, как и вы, невероятны!; Такие невероятные, как Андрей с Алиной ❤; Какая красота 😍 Вы невероятны ❤️».

Напомним, свадебная церемония прошла на крыше пентхауса в Киеве. Среди гостей на вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити «Холостячка» — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. А вот лучший друг Рыбака Александр Эллерт пропустил мероприятие.

На своей странице в Инстаграм Рыбак выложил красивую монохромную свадебную фотографию и поделился мыслями в своем шутливом репертуаре.

Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"

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