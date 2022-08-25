Народный депутат Александр Качура объяснил, почему российская армия совершает террористические акты, и рассказал, как украинская сторона ответит на судилище над азовцами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы уже увидели за полгода войны, что российская армия этот режим не способны давать военный результат, они не способны достигать тех результатов, которые ставят перед собой военным путем, поэтому они совершают террористические акты», - объясняет Александр Качура.

Депутат подчеркивает, что россияне воюют с детьми и женщинами, они уничтожают детские сады и школы, а судилище над азовцами станет еще одним низменным поступком с их стороны. По его словам, россиянам просто нечего предъявить миру, они не имеют даже что дать своему рашистскому обществу.

«Поэтому они будут пытаться сейчас как-то напугать украинский народ, показать вроде бы зубы европейскому сообществу, показать, вроде бы они достигли каких-либо результатов», - отмечает Александр Качура.

Как он подчеркивает, это показывает, что с соссией нельзя ни о чем договариваться. Поэтому, убежден политик, президент Зеленский правильно сказал, что судилище над азовцами поставит жирную точку в любых возможностях переговоров с агрессором.

Как сообщала Politeka, Пономарев сообщил, что россия воспринимает войну как религиозную борьбу.

Также Politeka писала о том, что Карасев считает, что россия не способна сделать войну более масштабной.