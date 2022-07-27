Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако стал главным героем шоу "Холостяк" в одном из последних сезонов, где встретил Анну Богдан. Вместе с ней он строил отношения, переехал в Киев и начал жить вместе.

Однако после расставания мужчина не стал поднимать эту тему и прекратил вести социальные сети. Лишь спустя месяцы он начал немного говорить о себе.

«У меня был свой офис в Харькове, он и сейчас там есть. Я принял решение не закрывать его, потому что это рабочие места и налоги для нашего государства.

Но в связи с военными обстоятельствами решил масштабироваться и открыл офис в Киеве. Так что теперь я живу и работаю в Киеве, строю команду и набираю обороты в своем деле» - высказался Михаил.

Также Михаил высказался, как себя чувствует и чем планирует заниматься:

«Ребят, спасибо вам большое за все ответы. За то, что столько всего написали о возвращении, пожелания – супер, спасибо! Немножко о себе. Никуда не убежал, не уехал. Я в Киеве, работаю в Киеве, кажем так. По поводу переезда – нет и не хочется, я верю и люблю нашу страну, верю в то, что мы победим.

В следующие дни буду рассказывать больше о себе, чем занимаюсь, что делаю. И больше юмора, потому что вокруг и так много всего грустного. Будет больше!» - поделится Заливако.

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