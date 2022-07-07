Об этом он написал у себя на странице в Facebook.



"Этим постом выражаю уважение девушкам, которые организовали #ТерОнлифанс и другие проекты. Тем, кто переводит деньги за нюдсы #ВСУ. PS Как видите, армия — это еще тот кроссфит. Хочешь больше нюдсов Охотина? Поддерживай 3-й взвод 2 роты 1 111 бригады", - пишет он.

Он просит, чтобы правоохранители завершили "позорную практику охоты на вебкамниц и моделей".



Напомним, в интернете, в частности, набирает обороты проект "Теронлифанс", где люди донатят на Вооруженные Силы Украины, получая пикантные фото. Организаторы сумели собрать несколько миллионов гривен и стали известны на весь интернет.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет идеального шницеля.

Также сообщалось, что у оккупантов паника – ВСУ уничтожат их склады с боеприпасами и техникой.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить крок-месье.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл тайный рецепт паляницы с клубникой.