Сейчас актер занимается волонтерством, а также дает бесплатные концерты для украинских защитников, чтобы поднять их боевой дух.

Как сообщает Politeka.net, украинский актер и участник шоу "Танці з зірками" Арам Арзуманян рассказал в программе "Зірковий шлях", как российские оккупанты обстреляли его жилой комплекс из "Градов". В этот момент он находился дома.

Он рассказал, что находился в квартире, когда услышал звуки, похожие на взрывы. Лишь потом ему сообщили, что это был обстрел из "Градов" по жилым массивам.

"Я находился внутри. Было очень страшно. И звук, и взрыв. Я не разбираюсь в этом, но ребята военные сказали, что это был "Град". В подъезде выбило стекла осколками, но в квартире все нормально", - рассказал Арам Арзуманян.

Сейчас актер занимается волонтерством, а также дает бесплатные концерты для украинских защитников, чтобы поднять их боевой дух.

Напомним, что звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян удивил видом в одних шортах.

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