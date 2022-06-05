Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая и звезда 1+1. Звезда замужем за журналистом Егором Соболевым. У пары есть трое детей - сын Михаил, а также дочери Мария и Екатерина, которой скоро исполнится 12 лет. А недавно Маричка отправилась в США, выбравшись впервые из Украины за время войны. В США Падалко планирует посетить Нью-Йорк, где на главной площади города пройдет огромный концерт в поддержку Украины. Звезда отправилась в Польшу из Украины вместе с Катей, а там дочь улетела во Францию, а дочь во Францию. Теперь телеведущая решила рассказать, где остальные дети.
"Миша с середины мая в Киеве, ибо тренируется уже его команда. Маша и далее в Жовкве. Катя уже несколько дней, как в гостях у моей подруги во Франции", - написала Маричка.
Напомним, звезда "1+1" Падалко улетела на другой конец света и рассказала об ощущениях
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А еще Politeka сообщала, что звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью
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