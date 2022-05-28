Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам в своей новой публикации.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво известный ресторатор и главный судья "Мастер Шеф". Звезда активно поддерживает Украину и недавно вернулся в Киев. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Хименес-Браво обратился к украинцам, предупредив об опасности.

"Война продолжается…

Замечаю, что многие расслабились или привыкли к войне.

Конечно нужно отвлекаться, чтобы держать психологическое здоровье в порядке.

Надо работать, поэтому читать новости 24/7 не вариант.

Но появилась другая проблема- вы потеряли бдительность.

Задача россии психологически сломать всех – волонтеров, военных, мирных людей.

Потому что если сломать нас, то начнется дистабилизация, и это заставит сломаться политиков.

Результат – новый минск, тупые договоры, которые снова заморозят конфликт.

Я общаюсь с телеканалами, журналистами и читаю ваши комментарии.

Что я вижу?", - написал Эктор.

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