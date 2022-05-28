Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво известный ресторатор и главный судья "Мастер Шеф". Звезда активно поддерживает Украину и недавно вернулся в Киев. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Хименес-Браво обратился к украинцам, предупредив об опасности.
"Война продолжается…
Замечаю, что многие расслабились или привыкли к войне.
Конечно нужно отвлекаться, чтобы держать психологическое здоровье в порядке.
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Надо работать, поэтому читать новости 24/7 не вариант.
Но появилась другая проблема- вы потеряли бдительность.
Задача россии психологически сломать всех – волонтеров, военных, мирных людей.
Потому что если сломать нас, то начнется дистабилизация, и это заставит сломаться политиков.
Результат – новый минск, тупые договоры, которые снова заморозят конфликт.
Я общаюсь с телеканалами, журналистами и читаю ваши комментарии.
Что я вижу?", - написал Эктор.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как его поразили руины в Бородянке
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