Жена известного комика из "Квартал 95" Степана Казанина рассказала о семейной лени и почему это нет плохо, как может показаться.

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского комика, актера "Квартал 95" Степана Казанина Наталья активно ведет свой блог в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась на своей странице очаровательным семейным фото с мужем и сыном, а в подписи к нему рассказала о здоровой лени и почему она не такая страшная, как ее рисуют.

Так, по словам Натальи, у них в семье лень идет на пользу. Так, например, если елку выносить лень – они ждет пока она "зацветет к 8 марта". Они с мужем решили завести собаку, чтобы не покупать абонемент в спортзал, такой себе "хвостатый фитнес". Также жена комика призналась, что часто готовит разные блюда с примерно таким же составом продуктов, а приготовление ужина вообще доверила мужу.

"Судьбоносный выбор суженого с именем Сергей. Тут вообще всё бесхитростно. Так зовут моего брата. И мужа кузины, и ещё одной кузины. Так зачем запоминать другие имена, когда нужно экономить драгоценные гигабайты! Вот такая ленивая рационализация! А у вас какие отношения с ничегонеделанием? С натяжкой или все по любви?", - подытожила Казанина.

Напомним, Жена Казанина из "Квартал 95" показала, как прошел их с мужем субботний вечер: "Пришли в гости к...".

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