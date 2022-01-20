Как сообщает Politeka.net, скандальная блогерша и актриса Анна Тринчер, которая планирует свадьбу с блогером Александром Волошиным, решила устроить целую сенсацию из того, что сделала себе грудь. Причем девушка всячески рассказывала об этом, чтобы поднять популярность.

Не обошлось и без очередного скандала ради славы. Тринчер показала скрины с переписки со своим хирургом. Он упомянул неудачную операцию по увлеичению бюста у другой блогерши - Софиии Стужук. Последняя поспешила с ответом и выставила у себя в Инстаграм видео (пролистайте пост вправо до последнего ролика - прим.ред.)

«Пластический хирург Анны Тринчер назвал грудь Софии Стужук «отвратительной» 👇 Через неделю после маммопластики певица Анна Тричер пришла на светское событие, но не одела бандаж как следует. Поэтому ей написал хирург: «Аня, после операции еще неделю не прошла. Не будете придерживаться реабилитации и носить бандаж, будет грудь такая же отвратительная, как у Стужук», - сказано в подписи к серии кадров.

В сети поспешили обсудить увиденное:

«Хайпируются обе 😂; Не понимаю...? Зачем она вообще выставила эту переписку?! Как минимум, подставила своего врача. Очень не красиво получилось 😡; И претензии надо хирургу высказать, а не пациенту; А конфликт то в чем; Когда-то людей уважали за ум, работу а теперь за грудь; Всё правильно хирург написал; А когда уже мозги будут увеличивать, потому что кругом одни сиськи? 😂».

Мы также писали, что Тринчер решила похвастаться своим подарком от мужа – сумкой за 3,6 тысячи долларов, а также высказалась, почему считает это нормальным.

«Посмотрите, какой у меня лучший муж, завидуйте. О, началось. Вам не нужно понимать, вам нужно понимать свои п*пки и работать. Каждая копейка заработанная кровью и потом, большая часть моего дохода – это вклад в карьеру».

Напомним, Тринчер перенесла пластическую операцию, Ксения Мишина решила не молчать: "Я вижу это так...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".