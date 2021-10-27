Не имея сертификатов о вакцинации от коронавирусной в инфекции теперь в туалеты Мариуполя не попасть. По крайней мере центрального рынка и ТРЦ.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Так, на этой неделе, в группе «МДК Мариуполь» в Instagram появилось фото объявления, висящего на входной двери в туалет центрального рынка. Согласно ей для того, чтобы попасть общественную уборную нужно:

полную или частичную вакцинации

отрицательный тест на COVID-19;

документ о выздоровлении.

Пользователи Сети комментируя такое объявление предлагают администрации, рядом с туалетом разместить пункт вакцинации, мол, он уж точно будет пользоваться спросом.

Еще одна жительница Мариуполя на своей странице в Facebook пожаловалась, что охрана ТРЦ, где она стояла в очереди на прививку не пропустили в туалет, требуя СOVID-сертификат.

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