Не имея сертификатов о вакцинации от коронавирусной в инфекции теперь в туалеты Мариуполя не попасть. По крайней мере центрального рынка и ТРЦ.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Так, на этой неделе, в группе «МДК Мариуполь» в Instagram появилось фото объявления, висящего на входной двери в туалет центрального рынка. Согласно ей для того, чтобы попасть общественную уборную нужно:
- полную или частичную вакцинации
- отрицательный тест на COVID-19;
- документ о выздоровлении.
Пользователи Сети комментируя такое объявление предлагают администрации, рядом с туалетом разместить пункт вакцинации, мол, он уж точно будет пользоваться спросом.
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Еще одна жительница Мариуполя на своей странице в Facebook пожаловалась, что охрана ТРЦ, где она стояла в очереди на прививку не пропустили в туалет, требуя СOVID-сертификат.
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