В Украине полный локдаун не планируется. Даже с учетом стремительного распространения коронавирусной инфекции и резким ухудшением эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в Донецкую область.

По мнению высокого чиновника, введение полного локдауна в стране крайне негативно отразиться на темпах роста отечественной экономики.

"Мы не хотим вводить локдаун, так как сейчас украинская экономика начала набирать обороты. И жесткие ограничения и. тем более, локдаун могут крайне негативно повлияет на экономическое развитие и рост ВВП", — отметил Деним Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что, по предварительным данным, в этом году ожидается по меньшей мере 3,5% роста ВВП.

"Конечно, хотелось бы чтобы рост ВВП составил 4%. Но энергетический кризис, четвертая волна пандемии имеют крайне негативное влияние на украинскую экономику", — заявил Деним Шмыгаль.

При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что полный локдаун могут ввести, только тогда, когда все области Украины будут находиться в "красной зоне".

Напомним, что в МОЗ озвучили прогноз по заболевамостью ковидом: "Наибольший провал у нас...".

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