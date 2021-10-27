В Украине полный локдаун не планируется. Даже с учетом стремительного распространения коронавирусной инфекции и резким ухудшением эпидемиологической ситуации.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в Донецкую область.
По мнению высокого чиновника, введение полного локдауна в стране крайне негативно отразиться на темпах роста отечественной экономики.
"Мы не хотим вводить локдаун, так как сейчас украинская экономика начала набирать обороты. И жесткие ограничения и. тем более, локдаун могут крайне негативно повлияет на экономическое развитие и рост ВВП", — отметил Деним Шмыгаль.
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Премьер-министр подчеркнул, что, по предварительным данным, в этом году ожидается по меньшей мере 3,5% роста ВВП.
"Конечно, хотелось бы чтобы рост ВВП составил 4%. Но энергетический кризис, четвертая волна пандемии имеют крайне негативное влияние на украинскую экономику", — заявил Деним Шмыгаль.
При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что полный локдаун могут ввести, только тогда, когда все области Украины будут находиться в "красной зоне".
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