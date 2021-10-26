За повышение скорости предлагаются отбирать водительские права. На сайте Верховной Рады Украины опубликовано соответствующий законопроект №6214. Зарегистрирован он был 22 октября.

В частности в документе сказано, что за превышение скорости более чем на 50 км/час, а в населенных пунктах - на 30 км/час будет караться штрафом в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, если водитель в населенном пункте превысит скорость более чем на 50 километров в час, его ждет наказание в виде лишения права управлять автомобилем от 3 до 6 месяцев.

Если же превышение скорости будет достигать более 70 км/час, водителю запретят управление автомобилем сроком на полгода-год.

Следует отметить, что в 2021 году уже выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. И сейчас минимальный штраф для водителя составляет 510 гривен. Кроме того, на автодорогах страны начали работать системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Поэтому нарушителей стали выявлять чаще.

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