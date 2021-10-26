По всей территории Украины уже работают мобильные группы, которые проверяют документы о вакцинации.
Об этом во время эфира программы "Свобода слова" сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Главный полицейский отметил, что в состав мобильных групп входят представители Национальной полиции, специалисты Госпотребнадзора. Они также проверяют подлинность ковид-сертификатов.
При чем проверить документ могут как на рынках или в торгово-развлекательных центрах, так и просто на улицах.
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Чаще всего полицейские пока делают только замечание и просят соблюдать карантинный режим.
"Правоохранители выявляют случаи, когда поддельные сертификаты о вакцинации выдают сами врачи. Для этого полицейские делают контрольные закупки, чтобы вычислить мошенников", — сообщил Денис Монастырский.
Кроме того, что человек с поддельными документами может заразить большое количество окружающих, подделка документов может привести к последствиям международного масштаба. Так, например, Мальта перестала признавать украинские ковид-сертификаты.
Как отметил Денис Монастырский, после проверок кибер-полиции выяснилось, что чаще всего продажа ковид-сертификатов - это обычное мошенничество, когда у украинцев просто выманивали деньги и не предоставляя ни каких документов. Ни настоящих, ни поддельных.
Практически все поддельные документы легко выявить.
Напомним,
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