В Украине возбуждено более 800 уголовных производств из-за подделки документов о вакцинации.

По всей территории Украины уже работают мобильные группы, которые проверяют документы о вакцинации.

Об этом во время эфира программы "Свобода слова" сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Главный полицейский отметил, что в состав мобильных групп входят представители Национальной полиции, специалисты Госпотребнадзора. Они также проверяют подлинность ковид-сертификатов.

При чем проверить документ могут как на рынках или в торгово-развлекательных центрах, так и просто на улицах.

Чаще всего полицейские пока делают только замечание и просят соблюдать карантинный режим.

"Правоохранители выявляют случаи, когда поддельные сертификаты о вакцинации выдают сами врачи. Для этого полицейские делают контрольные закупки, чтобы вычислить мошенников", — сообщил Денис Монастырский.

Кроме того, что человек с поддельными документами может заразить большое количество окружающих, подделка документов может привести к последствиям международного масштаба. Так, например, Мальта перестала признавать украинские ковид-сертификаты.

Как отметил Денис Монастырский, после проверок кибер-полиции выяснилось, что чаще всего продажа ковид-сертификатов - это обычное мошенничество, когда у украинцев просто выманивали деньги и не предоставляя ни каких документов. Ни настоящих, ни поддельных.

Практически все поддельные документы легко выявить.

Напомним, на Харьковщине ужесточили карантин, детали: "детей переводят на дистанционку и..."

Также Politeka писала, новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов