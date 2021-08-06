В Киеве в "мистическом" месте загорелась маршрутка
Известно, что автобус загорелся недалеко от лесного кладбища.
На Facebook-странице ГСЧС в Киеве сообщили, что в 20:47 5 августа на место аварии слетелись спасатели.
Во время следования к месту стоянки в маршрутном такси «Богдан» возник пожар.
На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.
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В результате пожара водитель маршрутки получил ожоги лица и руки. Медики оказали ему помощь на месте.
К тушению огня привлекли 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Видео с места - здесь.
К слову, рейсовый автобус вспыхнул как спичка посреди трассы Одесса-Киев.
ЧП произошло возле села Троицкого Подольского района.
Отмечается что в автобусе было полно пассажиров.
Возгорание автобуса произошло в моторном отделении. Дым быстро распространилось по всему салону.
К счастью, пассажиры с водителем успели выбежать на обочину.
«Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон… Пассажиры остались на трассе ждать», – рассказали очевидцы.
Напомним, автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы: видео ЧП
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