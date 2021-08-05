Приметы и праздник 6 августа, что нельзя делать в этот день

6 августа православная церковь отмечает день памяти мученицы Христины, а также мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида, первых святых при Руси.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Согласно летописям, Борис и Глеб были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича. Родились братья незадолго до крещения Руси и были воспитаны в духе христианской веры.

Едва мальчики подросли, каждому в удел великий князь дал по городу. Борису достался Ростов, а Глебу – Муром. Управляя своими княжествами, они проявляли мудрость и заботились о насаждении православной веры среди людей.

Вскоре великий князь скончался, а его старший сын Святополк объявил себя великим князем Киевским. Он решил избавиться от Бориса и Глеба, чтобы упрочить свое положение.

За то, что Борис и Глеб смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев, церковь причислила братьев к лику святых. Тело Бориса привезли в Вышгород и в тайне положили в храме во имя святого Василия Великого. Позднее великий князь Ярослав Мудрый отыскал мощи святого Глеба и положил их рядом с мощами брата. Позже останки братьев прославились многочисленными чудесами.

Что нельзя делать 6 августа:

В этот день из уважения к святым наши предки старались не браться за полевые работы. Существует поверье, что 6 августа гроза копны сена жжет. Есть и поговорка: "На Глеба и Бориса за хлеб не берись".

Если вы договорились отдать долг в этот день – обязательно сдержите слово. Считается, что если этого не сделать, финансовая неудача "прилипнет" к вам на ближайшие три месяца.

Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома. В противном случае в новом жилище постоянно будут происходить скандалы.

Приметы на 6 августа:

Дождь с утра – к погожему и ясному дню.

Тепло и солнечно – зима будет холодной.

Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.

Южный ветер – к ненастью.

Роса до полудня – будет гроза.

Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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