Приметы и праздник 6 августа, что нельзя делать в этот день
6 августа православная церковь отмечает день памяти мученицы Христины, а также мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида, первых святых при Руси.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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За то, что Борис и Глеб смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев, церковь причислила братьев к лику святых. Тело Бориса привезли в Вышгород и в тайне положили в храме во имя святого Василия Великого. Позднее великий князь Ярослав Мудрый отыскал мощи святого Глеба и положил их рядом с мощами брата. Позже останки братьев прославились многочисленными чудесами.
Что нельзя делать 6 августа:
В этот день из уважения к святым наши предки старались не браться за полевые работы. Существует поверье, что 6 августа гроза копны сена жжет. Есть и поговорка: "На Глеба и Бориса за хлеб не берись".
Если вы договорились отдать долг в этот день – обязательно сдержите слово. Считается, что если этого не сделать, финансовая неудача "прилипнет" к вам на ближайшие три месяца.
Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома. В противном случае в новом жилище постоянно будут происходить скандалы.
Приметы на 6 августа:
- Дождь с утра – к погожему и ясному дню.
- Тепло и солнечно – зима будет холодной.
- Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.
- Южный ветер – к ненастью.
- Роса до полудня – будет гроза.
- Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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