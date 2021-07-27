Пожар в школе вспыхнул в Ровенской области

В Службу спасения о чрезвычайной ситуации в сек. Перекалье Зарічненської ТГ Вараського района сообщили 27 июля в 01:16, говорится на сайте ГСЧС.

На место вызова было направлено два дежурных отделения спасателей и местное пожарное. Также была дополнительно привлечена пожарная автоцистерна лесного хозяйства. Всего к тушению было привлечено 4 единицы пожарной техники и 12 пожарных.

Параллельно с тушением спасатели проводили эвакуацию имущества и оборудования учебных кабинетов и помещений, активно помогало им в этом местное население. Во время ликвидации пожара спасено имущество и оборудование из учебных комнат.

В 02:25 пожар локализован, а в 5: 10 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожено перекрытие на площади 360 м2.

Вероятной причиной пожара называют разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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