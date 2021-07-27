28 июля ежегодно отмечается великий для православных христиан праздник - День крещения Киевской Руси-Украины

В этот же день православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира - именно он крестил Киевскую Русь в 988 году. Также в этот день почитается память святых мучеников Кирика и Улиты.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях и чего нельзя делать в этот день.

День крещения Киевской Руси-Украины является государственным в Украине. Официальный статус он получил в 2008 году благодаря соответствующему указу президента. Обычно в этот день церкви устраивают крестный ход.

Чего нельзя делать 28 июля

Ссориться с близкими людьми – конфликт может затянуться.

В этот день старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду.

Улита считается бабьей заступницей, поэтому в день её почитания женщинам полагалось больше отдыхать.

В народном понимании, Кирик и Улита – "вздорные" святые, а день их память – один из самых страшных летних дней. Куряне, украинцы, сербы и гуцулы 28 июля не работали, чтобы не убил гром и не начался мор скота.

Жать также запрещалось – наши предки верили, что нарушившим это правило людям нечисть могла заморочить голову.

Народные приметы на 28 июля

Если сегодня работать - это навлечет беду и кошмарные сны.

Если дует южный ветер – погода будет солнечная.

Кузнечики в поле громко стрекочут – к жаре.

Липа пожелтела - к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.

Если утром прошел дождь, потом будет солнце.

Особенно ярко в этот день сияет солнце, лучи которого обладают целебной силой.

Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных дней.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.