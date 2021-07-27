28 июля ежегодно отмечается великий для православных христиан праздник - День крещения Киевской Руси-Украины
В этот же день православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира - именно он крестил Киевскую Русь в 988 году. Также в этот день почитается память святых мучеников Кирика и Улиты.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях и чего нельзя делать в этот день.
День крещения Киевской Руси-Украины является государственным в Украине. Официальный статус он получил в 2008 году благодаря соответствующему указу президента. Обычно в этот день церкви устраивают крестный ход.
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Чего нельзя делать 28 июля
Ссориться с близкими людьми – конфликт может затянуться.
В этот день старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду.
Улита считается бабьей заступницей, поэтому в день её почитания женщинам полагалось больше отдыхать.
В народном понимании, Кирик и Улита – "вздорные" святые, а день их память – один из самых страшных летних дней. Куряне, украинцы, сербы и гуцулы 28 июля не работали, чтобы не убил гром и не начался мор скота.
Жать также запрещалось – наши предки верили, что нарушившим это правило людям нечисть могла заморочить голову.
Народные приметы на 28 июля
- Если сегодня работать - это навлечет беду и кошмарные сны.
- Если дует южный ветер – погода будет солнечная.
- Кузнечики в поле громко стрекочут – к жаре.
- Липа пожелтела - к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.
- Если утром прошел дождь, потом будет солнце.
- Особенно ярко в этот день сияет солнце, лучи которого обладают целебной силой.
- Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных дней.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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