Православная церковь чтит память святых мучеников Кирилла и Панкратия
Народный праздник Панкратий и Кирилл отмечается 22 июля 2021 года. В церковном календаре это день почитания двух священномучеников – епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.
История праздника
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Ученики Иисуса Павел и Петр посвятили Панкратия в епископы, и много лет он руководил городом Тавромения в итальянской провинции Сицилия. Но однажды во время восстания язычников Панкратий был побит камнями и умер от ран.
В этот день вспоминают и святого Кирилла, который служил епископом во время правления римского императора Максимилиана (III-IV вв. н.э.). Римляне заставляли его отречься от Христа и за отказ казнили.
Народные приметы
Сегодня уделяют огромное внимание природным приметам. Благодаря им, можно было узнать погоду на следующие дни:
Если идет дождь и луна молодая (только родилась), то ближайшие дни будут сухими.
Неяркая луна – примета затяжных дождей к концу месяца.
Звезды видны, но светят тускло – скоро начнется гроза.
Лягушек неслышно – к похолоданию. Если они квакают громко, то ближайшие дни будут теплыми и ясными, а если тихо, то дождливыми.
Что нельзя делать
Конфликтовать: постарайся этот день провести максимально неконфликтно — святые точно не поощрят ссоры и споры между людьми.
Отказывать в помощи: если речь идет о родных, близких или друзьях, постарайтесь помогать им, если они об этом просят.
Грустить и допускать негативные мысли.
Тяжело физически работать.
Традиции и обряды
В этот день наши пращуры собирали чернику. Считалось, что она обладает целебными свойствами.
В этот день люди начинают собирать огурцы.
Хозяйки встают раньше всех. Пока никто не видит, они срывают один огурец из нового урожая, закапывают его в укромном уголке огорода и благодарят солнце, без которого ни колос не зреет, ни овощ не растет. Такой обряд проводят для того, чтобы следующий год был урожайным.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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