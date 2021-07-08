Известная актриса Моника Беллуччи показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, 56-летняя Моника стала одной из самых популярных актрис в мире. И хоть красотке уже не 20, она даст многим тинейджерам фору. На днях Беллуччи снялась в мировом глянце вместе с дочерью, а сейчас решила показать еще один кадр из этой съемки.
На фото, которое Беллуччи опубликовала в Инстаграм, красотка была в пальто, которое спустила с плеч. Под ним оказался наряд из прозрачной сеточки и можно увидеть частично бюст, который был не прикрыт. Волосы девушка оставила распущенными, а руками придерживала наряд.
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Фанаты поставили более 120 тысяч лайков и написали комментарии:
"Восхитительная Моника", "Всегда мой фаворит", "Почему ты такая красивая", "Но какая красота! Какое присутствие", "Я большой поклонник тебя", "Все твои фильмы всегда мои любимые", "Самая красивая женщина в мире", "Всегда будет первая. Она шикарная женщина".
Напомним, Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили своими декольте обложку глянца
А еще Politeka писала, что юная дочь Моники Беллуччи в неожиданном образе превзошла маму на съемке
Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи с декольте нараспашку показала силу природной красоты