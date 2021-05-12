В Ивано-Франковске произошел масштабній пожар

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины в Facebook.

Огонь охватил здания складов днем, 12 мая. Спасателя удалось локализировать пожар, но работе по его окончательной ликвидации продолжаются.

"В 14:21 пожар локализован на площади 1 500 метров квадратных", - говорится в сообщении.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

В сети публикуют жуткие кадры с места ЧП.

Ранее мы сообщали, что в результате масштабного пожара оборвалась жизнь 21-летней украинки.

Огонь охватил помещения офисного центра в Виннице 6 мая.

Жертвой пожара стала 21-летняя Анастасия Рищук - девушка оказалась заблокированной в помещении и не смогла выбраться.

Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.

Как сообщала Politeka, пожар охватил жилой дом на Одесчине, внутри находились маленькие дети.

Кроме того Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся на трассе Киев-Одесса, кадры.







