В Ивано-Франковске произошел масштабній пожар
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины в Facebook.
Огонь охватил здания складов днем, 12 мая. Спасателя удалось локализировать пожар, но работе по его окончательной ликвидации продолжаются.
"В 14:21 пожар локализован на площади 1 500 метров квадратных", - говорится в сообщении.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
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В сети публикуют жуткие кадры с места ЧП.
Ранее мы сообщали, что в результате масштабного пожара оборвалась жизнь 21-летней украинки.
Огонь охватил помещения офисного центра в Виннице 6 мая.
Жертвой пожара стала 21-летняя Анастасия Рищук - девушка оказалась заблокированной в помещении и не смогла выбраться.
Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.
Как сообщала Politeka, пожар охватил жилой дом на Одесчине, внутри находились маленькие дети.
Кроме того Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся на трассе Киев-Одесса, кадры.