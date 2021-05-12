Украинке, которая пострадала от собственного отца, делают операцию



Как передает Politeka.net, об этом на своей страничке в Facebook сообщила волонтер Екатерина Пономарева.

Вопиющий инцидент произошел зимой прошлого года.

Тогда свою 16-летнюю дочь поджег пьяный отец за то, что она вступилась за свою мать во время из ссоры. От смерти девушку спас старший брат.

Теперь девушку ждет операция.



"Сегодня нашу Анечку оперируют! Помолитесь, чтобы наша девочка вернулась домой такой же красавицей, как была до трагедии!", - сообщила волонтер.

Ранее мы рассказывали, что мужчина поджог собственную мать на Одесчине.

37-летний мужчина вылил на женщину бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.

По предварительной информации, все произошло на почве неприязненных отношений.

К счастью, медикам удалось спасти женщину.

Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.

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