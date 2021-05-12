В Николаеве продолжаются поиски без вести пропавшего Олега Полякова

Его уже третий день ищут. Олег Поляков еще 9 мая в пять утра ушел из дома по улице Соборной на утреннюю прогулку. С тех пор на на связь с семьей мужчина не выходил.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сейчас поисковые группы из числа оперативников, спецназовцев, кинологов со служебными собаками и военнослужащих Национальной гвардии Украины продолжают отрабатывать места возможного пребывания без вести пропавшего, прочесывают лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.

В день исчезновения полицейские провели ряд оперативных и следственных мероприятий, в ходе которых установили и опросили всех, кто виделся и общался с Олегом Поляковым накануне исчезновения, а также отработали возможный маршрут его движения, изучив записи камер видеонаблюдения.

Приметы пропавшего мужчины: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, морщины на лице. На правой руке татуировка от локтя до кисти.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку "Carintia", серые джинсы и серые кроссовки с буквой "S".

Напомним, что юная Карина пропала под Харьковом, людей просят помочь.

Как сообщала Politeka, харьковчанин вышел из больницы и бесследно пропал, нуждается в медпомощи.

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