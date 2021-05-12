Большинство из них - школьники

На Полтавщине подростки устроили гуляния на кладбище посреди ночи

Подробности вопиющего инцидента в Градижске сообщили в местно издании "Коло" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Это произошло после дня, в который поминают умерших. На опубликованных кадрах видно, как дети пили, матерились и бегали между могилам.

Далее они направились к остановке общественного транспорта, где разбрасывали куличи и конфеты найденные на кладбище.

Как оказалось, большинство из них - школьники.

В полиции уже составили 4 протокола на родителей по статье 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Видео несовершеннолетние выложили в социальную сеть.

Ранее мы рассказывали, что на Одесчине маленький ребенок отравился водкой.

6-летний мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.

Напомним, что девочка с друзьям ограбила прикованную к постели старушку: подробности циничного преступления на Одесчине

Также Politeka сообщала, что молодая одесситка бросалась под колеса авто: момент попал на видео



