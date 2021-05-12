На Полтавщине подростки устроили гуляния на кладбище посреди ночи
Подробности вопиющего инцидента в Градижске сообщили в местно издании "Коло" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Это произошло после дня, в который поминают умерших. На опубликованных кадрах видно, как дети пили, матерились и бегали между могилам.
Далее они направились к остановке общественного транспорта, где разбрасывали куличи и конфеты найденные на кладбище.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Осадчая раскрыла секреты "Світського життя": что ее связывает с Кузьмой и обиды Билык
Экс-ВИА Гра Мейхер показала, как выглядела более 20 лет назад: "После признаний Лорак и Поляковой..."
Наташа Королева рассказала о семейной трагедии, показав последнее фото: "Он погиб..."
Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места
Как оказалось, большинство из них - школьники.
В полиции уже составили 4 протокола на родителей по статье 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».
Видео несовершеннолетние выложили в социальную сеть.
Ранее мы рассказывали, что на Одесчине маленький ребенок отравился водкой.
6-летний мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.
Напомним, что девочка с друзьям ограбила прикованную к постели старушку: подробности циничного преступления на Одесчине
Также Politeka сообщала, что молодая одесситка бросалась под колеса авто: момент попал на видео