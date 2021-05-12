На Тернопольщине пенсионерку растерзали ее же собаки

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Накануне трагедии женщина тяжело заболела и не могла кормить животных. Истощены от голода собаки взбесились и заживо начали есть свою хозяйку.

"В таком состоянии, в котором привезли ее.... Спасти было невозможно", - рассказала местный врач.

Лежащая женщина не могла сопротивляться. Ей не помогли даже сыновья, которые жили с женщиной, поскольку оба страдают от психических заболеваний.

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Ранее мы рассказывали, что на Житомирщине американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку и начал кромсать ее руку. В результате женщину с переломом руки доставили в больницу.

Пожилую женщину спас мужчина, который жил по соседству и услышал, как пенсионерка истошно кричала. Он отозвал собаку и загнал ее во двор.

Напомним, что на директора стоматологии в Житомире совершили жестокое нападение.

Как сообщала Politeka, в Житомире семейного врача-женщину на приеме избил пациент.

Также Politeka писала, в Житомирской области водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на группу подростков.