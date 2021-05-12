Спасатели прибывшие на вызов застали все вокруг в огне и черном дыму

Пожар вспыхнул вдоль реки Ингул. В частности в Кропивницком в Кировоградской области огонь из сухих камышей почти перевернулся на жилища местных жителей.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 12 мая.

Пламя охватило почти гектар территории, ведь сильный ветер быстро раздувал огонь по территории. Огонь удалось остановить на подступах к жилым домам.

Поскольку порывы ветра в этот день достигали шквальных отметок — 20 метров в секунду, не исключают, что загореться могло даже из-за окурка, который кто-то бросил на сухой тростник.

Спасатели бросили все силы туда. Почти три часа спасатели тушили сильнейший пожар. Сейчас они выясняют, что могло стать причиной возгорания.

Также ранее сообщалось, что масштабный пожар в одном из помещений офисного центра в Виннице произошел 6 мая. Из-за масштаба охваченной пламенем площади на место происшествия отправили дежурные караулы всех пожарных частей города.

К сожалению, жертвой пожара стала 21-летняя Анастасия Рищук. Она замужем и работала в студии, которая находилась на Бевза 34. По информации ДСНС девушка оказалась заблокированной в помещении и не смогла выбраться. Ее тело уже нашли после того как потушили пожар.

Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся.