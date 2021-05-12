В Ровно разгорелся скандал в детском саду

Подробности инцидента сообщили в местном издании "Рівне вечірнє".

Служебное расследование показало, что директор дошкольного учреждения травила воспитателей и присваивала часть их премий.

От ее действий пострадали около десяти воспитателей - они просто не выдерживали методов ее работы.

Как рассказал городской голова Ровно, выяснение подробностей случившегося длится уже месяц, но оснований для ее увольнения достаточно.

Ранее мы рассказывали, что 4-летний мальчик до сих пор находится в больнице после того, как выпал со второго этажа детсада в Днепре.

Оказалось, что маленького Тимура воспитательница забыла в помещении. Спустя некоторое время мальчику стало скучно и он полез в окно, что попытаться докричаться до воспитателей.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.



