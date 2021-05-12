В Ровно разгорелся скандал в детском саду
Подробности инцидента сообщили в местном издании "Рівне вечірнє".
Служебное расследование показало, что директор дошкольного учреждения травила воспитателей и присваивала часть их премий.
От ее действий пострадали около десяти воспитателей - они просто не выдерживали методов ее работы.
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Как рассказал городской голова Ровно, выяснение подробностей случившегося длится уже месяц, но оснований для ее увольнения достаточно.
Ранее мы рассказывали, что 4-летний мальчик до сих пор находится в больнице после того, как выпал со второго этажа детсада в Днепре.
Оказалось, что маленького Тимура воспитательница забыла в помещении. Спустя некоторое время мальчику стало скучно и он полез в окно, что попытаться докричаться до воспитателей.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.