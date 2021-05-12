Около 13:00 часов дня 11 мая грузовик УАЗ-452 с российскими террористами "ДНР" подорвался на Донбассе

Об инциденте сообщила пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады в Facebook.

Украинские защитники уточнили, что грузовик с боевиками наехал на мину, которую установили сами оккупанты. Защитники также отметили, что боевики, ехавшие в машине, вероятно были нетрезвыми.

"У поселка Бетманово (бывший Красный Партизан), что на оккупированной части Донбасса, представители российско-оккупационных войск, скорее всего находясь в пьяном угаре по случаю празднования очередного дня "недореспублики", передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62. В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен", – сообщили украинские воины в Facebook.

Водитель вражеского грузовика погиб на месте. Сколько еще человек были с ним в автомобиле и что кроме них УАЗ перевозил, сейчас устанавливается.

Также ранее сообщалось, что боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.

Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры. Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Напомним, ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места.

Как сообщала Politeka, жительница Мариуполя взъелась на ВСУ, скандальное видео.

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.