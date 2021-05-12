В Польше оборвалась жизнь маленького украинца
Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили на сайте местной полиции.
Все произошло утром, 11 мая.
"Трое граждан Украины, мужчина, женщина и 9-летний ребенок, ехали автомобилем Seat в направлении Красника. За рулем легковушки находилась 63-летняя женщина, которая, по предварительным выводам, задела боком своего авто грузовик Scania. В результате удара тяжелые травмы получил самый молодой пассажир Seat", - говорится в сообщении.
На место аварии прибыли медики на вертолете, но спасти ребенка не удалось.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Оборвалась жизнь звезды "Скаженого весілля", первые подробности: "Светлая память тебе, Игорь"
Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию: "Горжусь"
Наташа Королева рассказала о семейной трагедии, показав последнее фото: "Он погиб..."
Украинцам станет сложнее выйти на пенсию: озвучены новые требования
Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области 10 мая случилась смертельная авария.
В результате ДТП погибла 10-летняя девочка. По предварительной информации, 11-летний пассажир получил травмы головы и ушибы.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.
Также Politeka писала, что пьяный водитель забрал жизнь юной украинки, новые подробности трагедии, которая произошла в Киеве.