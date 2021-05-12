В Польше оборвалась жизнь маленького украинца

Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили на сайте местной полиции.

Все произошло утром, 11 мая.

"Трое граждан Украины, мужчина, женщина и 9-летний ребенок, ехали автомобилем Seat в направлении Красника. За рулем легковушки находилась 63-летняя женщина, которая, по предварительным выводам, задела боком своего авто грузовик Scania. В результате удара тяжелые травмы получил самый молодой пассажир Seat", - говорится в сообщении.

На место аварии прибыли медики на вертолете, но спасти ребенка не удалось.

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В результате ДТП погибла 10-летняя девочка. По предварительной информации, 11-летний пассажир получил травмы головы и ушибы.

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